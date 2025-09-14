«Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу-Ак Барс» в матче чемпионата России — 2025 по регби
Поделиться
Сегодня, 14 сентября, в рамках чемпионата России — 2025 по регби красноярский клуб «Енисей-СТМ» обыграл спортсменов «Стрелы-Ак Барс» из Казани со счётом 21:13. «Енисей-СТМ» набрал 54 очка в турнирной таблице и гарантировал себе первую строчку в регулярном сезоне PARI чемпионата России. «Стрела-Ак Барс» с 46 очками опустилась на третье место.
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
14 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
13 : 21
Енисей-СТМ
Красноярск
Регби. Чемпионат России — 2025. Результаты 14 сентября:
- «Стрела-Ак Барс» (Казань) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 13:21 (13:3, 0:18).
Попытки: Хохлов (31) – Эстерхейзен (44, 60);
Реализации: Мараис (32) – Гайсин (61);
Штрафные: Мараис (4, 40) – Гайсин (18, 73, 80);
Жёлтые карточки: нет – Оостхузен (67);
Красные карточки: Колев (72) – нет.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
21:32
-
21:17
-
20:58
-
20:36
-
20:09
-
19:39
-
19:19
-
18:41
-
18:32
-
18:09
-
17:18
-
16:48
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
15:58
-
14:27
-
13:54
-
10:51
-
10:45
-
09:30
-
06:15
-
06:05
-
01:21
- 13 сентября 2025
-
23:22
-
23:03
-
21:04
-
20:25
-
19:33
-
18:55
-
18:04