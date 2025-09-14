Скидки
«Енисей-СТМ» обыграл «Стрелу-Ак Барс» в матче чемпионата России — 2025 по регби

Сегодня, 14 сентября, в рамках чемпионата России — 2025 по регби красноярский клуб «Енисей-СТМ» обыграл спортсменов «Стрелы-Ак Барс» из Казани со счётом 21:13. «Енисей-СТМ» набрал 54 очка в турнирной таблице и гарантировал себе первую строчку в регулярном сезоне PARI чемпионата России. «Стрела-Ак Барс» с 46 очками опустилась на третье место.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
14 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Окончен
13 : 21
Енисей-СТМ
Красноярск

Регби. Чемпионат России — 2025. Результаты 14 сентября:

  • «Стрела-Ак Барс» (Казань) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 13:21 (13:3, 0:18).

Попытки: Хохлов (31) – Эстерхейзен (44, 60);
Реализации: Мараис (32) – Гайсин (61);
Штрафные: Мараис (4, 40) – Гайсин (18, 73, 80);
Жёлтые карточки: нет – Оостхузен (67);
Красные карточки: Колев (72) – нет.

