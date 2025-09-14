Скидки
Андрей Есипенко выиграл в 10-м туре «Большой швейцарки», Горячкина сыграла вничью

Андрей Есипенко выиграл в 10-м туре «Большой швейцарки», Горячкина сыграла вничью
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился 10-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 10-й тур. Результаты (частично):

  • Ян Непомнящий (Россия) - Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 1/2:1/2.
  • Даниил Дубов (Россия) - Адитья Миттал (Индия) — 1/2:1/2.
  • Андрей Есипенко (Россия) - Санан Сюгиров (Венгрия) — 1:0.
  • Иван Землянский (Россия) - Мурали Картикеян (Индия) — 1/2:1/2.
  • Володар Мурзин (Россия) - Алексей Широв (Испания) — 1/2:1/2.
  • Евгений Наер (Россия) - Радослав Войташек (Польша) — 0:1.
  • Александр Грищук (Россия) - Руслан Пономарёв (Украина) — 1/2:1/2.
  • Владислав Артемьев (Россия) - Максим Лагард (Франция) — 0:1.
  • Александра Горячкина (Россия) - Рэй Робсон (США) — 1/2:1/2.
  • Максим Матлаков (Россия) - Этьен Бакро (Франция) — 1/2:1/2.
  • Гукеш Доммараджу (Индия) - Габриэл Саркисян (Армения) — 1:0.
  • Ханс Ниманн (США) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0.
Непомнящий потерял шансы пробиться на Турнир претендентов через «Большую швейцарку»
