Андрей Есипенко выиграл в 10-м туре «Большой швейцарки», Горячкина сыграла вничью
Завершился 10-й тур открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который проходит в Самарканде (Узбекистан).
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 10-й тур. Результаты (частично):
- Ян Непомнящий (Россия) - Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 1/2:1/2.
- Даниил Дубов (Россия) - Адитья Миттал (Индия) — 1/2:1/2.
- Андрей Есипенко (Россия) - Санан Сюгиров (Венгрия) — 1:0.
- Иван Землянский (Россия) - Мурали Картикеян (Индия) — 1/2:1/2.
- Володар Мурзин (Россия) - Алексей Широв (Испания) — 1/2:1/2.
- Евгений Наер (Россия) - Радослав Войташек (Польша) — 0:1.
- Александр Грищук (Россия) - Руслан Пономарёв (Украина) — 1/2:1/2.
- Владислав Артемьев (Россия) - Максим Лагард (Франция) — 0:1.
- Александра Горячкина (Россия) - Рэй Робсон (США) — 1/2:1/2.
- Максим Матлаков (Россия) - Этьен Бакро (Франция) — 1/2:1/2.
- Гукеш Доммараджу (Индия) - Габриэл Саркисян (Армения) — 1:0.
- Ханс Ниманн (США) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0.
