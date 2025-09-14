Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2025
Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Вторым стал португалец Жоау Алмейда из UAE Emirates — XRG. Тройку лидеров замкнул британец Томас Пидкок из Q36.5.
Отметим, что 21-й этап велогонки был остановлен за 56 километров до финиша из-за толп протестующих, которые полностью перекрыли дороги, по которым должен был ехать пелотон. Организаторы в целях безопасности приняли решение завершить этап и не проводить церемонию награждения.
Велоспорт. «Вуэльта Испании». Генеральная классификация:
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 74.20,28.
- Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) — отставание 1,16.
- Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) +3,11.
- Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +3,41.
- Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) +5,55.
- Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +7,23.
- Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +7,45.
- Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +7,50.
- Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) +9,48.
- Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) +12,16.
Материалы по теме
Комментарии