Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2025

Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2026. Вторым стал португалец Жоау Алмейда из UAE Emirates — XRG. Тройку лидеров замкнул британец Томас Пидкок из Q36.5.

Отметим, что 21-й этап велогонки был остановлен за 56 километров до финиша из-за толп протестующих, которые полностью перекрыли дороги, по которым должен был ехать пелотон. Организаторы в целях безопасности приняли решение завершить этап и не проводить церемонию награждения.

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Генеральная классификация: