Альфонс Симбу из Танзании стал победителем мужского марафона на ЧМ по лёгкой атлетике

На чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в столице Японии Токио завершился забег на марафонскую дистанцию среди мужчин.

Чемпионом мира в марафоне стал 33-летний стайер Альфонс Феликс Симбу из Танзании, который финишировал с временем 2:09.48. Победитель на самом финише опередил серебряного призёра Аманала Петроса из Германии, показавшего то же время 2:09.48. Бронзовую медаль завоевал представитель Италии Илиасс Ауани, отставший на пять секунд — 2:09.53.

Для обладателя золотой медали Альфонса Симбу этот результат стал лучшим в текущем сезоне.

