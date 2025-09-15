Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Альфонс Симбу из Танзании стал победителем мужского марафона на ЧМ по лёгкой атлетике

Альфонс Симбу из Танзании стал победителем мужского марафона на ЧМ по лёгкой атлетике
Комментарии

На чемпионате мира — 2025 по лёгкой атлетике в столице Японии Токио завершился забег на марафонскую дистанцию среди мужчин.

Чемпионом мира в марафоне стал 33-летний стайер Альфонс Феликс Симбу из Танзании, который финишировал с временем 2:09.48. Победитель на самом финише опередил серебряного призёра Аманала Петроса из Германии, показавшего то же время 2:09.48. Бронзовую медаль завоевал представитель Италии Илиасс Ауани, отставший на пять секунд — 2:09.53.

Для обладателя золотой медали Альфонса Симбу этот результат стал лучшим в текущем сезоне.

Видео: Литовец Алекна побил старейший мировой рекорд в лёгкой атлетике

Материалы по теме
Россиян не пустили на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике. Но турнир будет крутым
Россиян не пустили на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике. Но турнир будет крутым
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android