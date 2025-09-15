«Ноги прилипали к земле». Якоб Ингебригтсен — о неудачном выступлении на 1500 м на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион в беге норвежец Якоб Ингебригтсен высказался о причинах неудачного выступления на дистанции 1500 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в японском Токио. Ингебригтсен не смог пробиться в полуфинальный забег, выбыв на стадии квалификации.

«Это прошло без шансов. Ноги буквально прилипали к земле. Немного обидно. Перед стартом у меня не было ни малейшего представления, как всё пройдёт. 1500 м требуют, очевидно, очень специфической подготовки, по крайней мере для меня, когда я выхожу из базовых тренировок. К сожалению, этот год прошёл не так хорошо, как мне хотелось бы, но я должен попробовать, прежде чем пойму, насколько всё плохо», — приводит слова Ингебригтсена NRK.

Финальный забег чемпионата мира — 2025 по лёгкой атлетике на дистанции 1500 м запланирован на 17 сентября.