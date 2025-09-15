Олимпийская чемпионка Токио — 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала своё выступление на FIG Challenge Cup в Париже. Мельникова завоевала на турнире золотую медаль в упражнении на бревне и серебро в вольных упражнениях.

«Это точно в копилку самых ярких моментов в жизни!

Четыре года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня. И волнения, и настороженности, и радости, и мурашки, и счастье, и расстройства, но безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, — исчезло одним мгновением в этих теперь уже сияющих от вдохновения, глазах!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.