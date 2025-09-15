«Не знал, победил ли я». Золото ЧМ-2025 в Токио в марафоне решалось на фотофинише

На чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 в Токио (Япония) золотая медаль в мужском марафоне решалась на фотофинише. Танзаниец Альфонс Феликс Симбу и представитель Германии Аманал Петрос показали идентичное время — 2:09.48.

Победителем был определён 33-летний Симбу. Он стал первым в истории представителем Танзании, завоевавшим золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

«Не знал, победил ли я. Когда я увидел видеоэкраны и себя на вершине таблицы результатов, то почувствовал облегчение», — приводит слова Симбу RMC Sport.

Бронзовую медаль марафона завоевал представитель Италии Илиасс Ауани, отставший на пять секунд — 2:09.53.