ICF присвоила нейтральный статус 15 российским гребцам за август 2025 года

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 15 российским гребцам в августе 2025 года, сообщает ТАСС.

Среди спортсменов, которые получили нейтральный статус в августе, значатся: Марина Чувалова, Анжела Головина, Ольга Гудова, Илья Карюхин, Мария Харитонова, Валерия Козленина, Виталий Кутайцев, Инна Кузенкова, Кира Папмейн, Анастасия Поморина, Геннадий Секисов, Михаил Сорокин, Денис и Максим Васильевы и Андрей Витков.

Международная федерация каноэ разрешила российским и белорусским гребцам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе с 2023 года. Для рассмотрения заявок спортсменов была создана специальная комиссия. На данный момент нейтральный статус получили около 500 российских и белорусских гребцов.