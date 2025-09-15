«Мне удалось снять проклятие». Севилл — о победе на 100 м на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

Ямайский бегун Облик Севилл поделился эмоциями после победы в забеге на 100 м на чемпионате мира — 2025 в Токио, отметив, что доволен тем, как ему удалось показать свой лучший результат в карьере именно в этом забеге.

— Вы показали результат 9,77 — впервые официально выбежали из 9,80. Расскажите об этом.

— Это потрясающее чувство, потому что на протяжении многих лет я показывал, что могу реально бежать в 9,70 и доказал это личным рекордом — смог пробежать 9,77 и действительно сделал это. Нужно понимать ещё одну вещь: прошло девять лет с тех пор, как Ямайка завоёвывала золото, и это потрясающе — знать, что мне удалось снять это проклятие и взять золото, ведь последним, кто выигрывал его, был Усэйн Болт, — сказал Облик Севилл в интервью Television Jamaica.

Отметим, что в финальном на чемпионате мира — 2025 забеге Севилл опередил олимпийского чемпиона Парижа — 2024 американца Ноа Лайлза, который стал бронзовым призёром в этом виде программы.