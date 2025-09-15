Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мне удалось снять проклятие». Севилл — о победе на 100 м на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике

«Мне удалось снять проклятие». Севилл — о победе на 100 м на ЧМ-2025 по лёгкой атлетике
Аудио-версия:
Комментарии

Ямайский бегун Облик Севилл поделился эмоциями после победы в забеге на 100 м на чемпионате мира — 2025 в Токио, отметив, что доволен тем, как ему удалось показать свой лучший результат в карьере именно в этом забеге.

— Вы показали результат 9,77 — впервые официально выбежали из 9,80. Расскажите об этом.
— Это потрясающее чувство, потому что на протяжении многих лет я показывал, что могу реально бежать в 9,70 и доказал это личным рекордом — смог пробежать 9,77 и действительно сделал это. Нужно понимать ещё одну вещь: прошло девять лет с тех пор, как Ямайка завоёвывала золото, и это потрясающе — знать, что мне удалось снять это проклятие и взять золото, ведь последним, кто выигрывал его, был Усэйн Болт, — сказал Облик Севилл в интервью Television Jamaica.

Отметим, что в финальном на чемпионате мира — 2025 забеге Севилл опередил олимпийского чемпиона Парижа — 2024 американца Ноа Лайлза, который стал бронзовым призёром в этом виде программы.

Материалы по теме
Самым быстрым человеком планеты вновь стал ямаец! Но не тот, на которого все ставили
Самым быстрым человеком планеты вновь стал ямаец! Но не тот, на которого все ставили
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android