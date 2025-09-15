Видео: Андрей Есипенко опоздал на партию с Яном Непомнящим на «Большой швейцарке»

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко задержался на партию с соотечественником Яном Непомнящим в рамках турнира «Большая швейцарка». Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан). Непомнящий ждал Есипенко около трёх минут.

Ранее стало известно, что Ян Непомнящий потерял шансы отобраться на турнир претендентов через «Большую швейцарку». У него ещё будет возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.