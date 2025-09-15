Москва примет «Спорт Бизнес Конгресс» — 2025 — форум решений для спортивной индустрии

27 и 28 ноября 2025 года в Москве пройдёт «Спорт Бизнес Конгресс» — площадка, где идеи превращаются в проекты, а контакты — в контракты.

Ключевые направления 2025 года — инфраструктура, маркетинг, технологии, спонсорство, управление. Выставка объединяет технологии строительства и оснащения спортивных объектов, продукты и сервисы для спортивных организаций, покрытия, мультимедиа, системы безопасности, билетные решения, IT-разработки, спортивную экипировку и многое другое. Для экспонентов это поток целевых обращений; для посетителей — возможность за два дня собрать подрядчиков «под ключ» и увидеть, что в тренде.

Среди участников прошлогоднего Конгресса — лидеры, задающие тон в российском спорте: Мария Киселёва, Светлана Хоркина, Илья Авербух, Дмитрий Сычёв, Никита Мазепин, Никита Нагорный, Ирина Винер, Илона Корстин, Алексей Смертин и многие другие. Их участие превращает Конгресс в площадку, где можно встретить ключевых игроков отрасли лично и обсудить совместные проекты.

Аудитория Конгресса охватывает всё поле спортивной индустрии: представители государственных структур, руководители клубов и федераций, владельцы и управляющие спортивных сооружений, производители оборудования и поставщики решений, девелоперы, инвесторы, организаторы мероприятий и молодые специалисты. Это руководители, собственники компаний и управленцы среднего звена, для которых участие в Конгрессе — инструмент реального развития бизнеса.

«Спорт Бизнес Конгресс» — ключевая площадка для диалога и выработки решений, определяющих развитие спортивной отрасли страны. Участие в Конгрессе позволяет компаниям и организациям влиять на повестку и становиться драйверами отраслевых изменений.