Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Лагно квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026

Екатерина Лагно квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026
Комментарии

Российская шахматистка Екатерина Лагно гарантировала себе участие на Турнире претенденток — 2026. Она не опустится ниже второго места по итогам соревнований «Большая швейцарка», которые проходят в Самарканде (Узбекистан).

В 11-м туре Лагно сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой из Азербайджана. По итогам турнира Лагно набрала восемь очков и обеспечила себе как минимум второе место в «Большой швейцарке» и квалификацию на турнир претенденток.

Ранее на турнир претенденток квалифицировалась россиянка Александра Горячкина.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.

Материалы по теме
Видео: Андрей Есипенко опоздал на партию с Яном Непомнящим на «Большой швейцарке»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android