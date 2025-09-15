Екатерина Лагно квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026

Российская шахматистка Екатерина Лагно гарантировала себе участие на Турнире претенденток — 2026. Она не опустится ниже второго места по итогам соревнований «Большая швейцарка», которые проходят в Самарканде (Узбекистан).

В 11-м туре Лагно сыграла вничью с Ульвией Фаталиевой из Азербайджана. По итогам турнира Лагно набрала восемь очков и обеспечила себе как минимум второе место в «Большой швейцарке» и квалификацию на турнир претенденток.

Ранее на турнир претенденток квалифицировалась россиянка Александра Горячкина.

Отметим, что женщины в рамках «Большой швейцарки» разыграют $ 230 тыс., $ 40 тыс. из которых вручат чемпионке.