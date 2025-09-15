Скидки
«Она была самой странной». Вингегор — о «Вуэльте Испании» — 2025

Аудио-версия:
Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал, считает ли он прошедшую «Вуэльту Испании» — 2025 самой странной гонкой в своей карьере, отметив, что по ходу веломногодневки организатором пришлось несколько раз сократить протяжённость дистанций разных этапов.

— Это самая странная гонка в вашей карьере?
— Честно говоря, да. Она была самой странной. В целом всё было довольно необычно из-за протестов. Нам пришлось завершить досрочно три этапа — в том числе, последний в Мадриде, сократить дистанцию индивидуальной гонки… Ясно, что это была особенная Вуэльта, но я рад, что смог завоевать красную майку лидера, — приводит слова Вингегора AS.

Вингегор одержал победу в генеральной классификации Вуэльты — 2025, опередив ближайшего преследователя португальца Жоао Альмейду более чем на одну минуту.

Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2025
