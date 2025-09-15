Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вингегор — о противостоянии с Погачаром: он очень серьёзный соперник

Вингегор — о противостоянии с Погачаром: он очень серьёзный соперник
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель «Вуэльты Испании» — 2025 датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал о своём соперничестве со словенским велогонщиком Тадеем Погачаром, отметив, что считает их противостояние одним из величайших в истории «Тур де Франс».

— Что вы думаете о своём соперничестве с Погачаром?
— Уже пять лет мы оба оказываемся на первых двух местах подиума на «Тур де Франс», поэтому да, я бы сказал, что это большое соперничество и, без сомнения, одно из величайших в истории «Тур де Франс». Конечно, когда я гоняюсь против него, мне хочется выигрывать, но он очень серьёзный соперник, — приводит слова Вингегора AS.

На «Тур де Франс» — 2025 Тадей Погачар одержал победу в генеральной классификации, Вингегор занял вторую позицию, проиграв лидеру более четырёх минут.

Материалы по теме
«Она была самой странной». Вингегор — о «Вуэльте Испании» — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android