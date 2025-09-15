Вингегор — о противостоянии с Погачаром: он очень серьёзный соперник

Победитель «Вуэльты Испании» — 2025 датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал о своём соперничестве со словенским велогонщиком Тадеем Погачаром, отметив, что считает их противостояние одним из величайших в истории «Тур де Франс».

— Что вы думаете о своём соперничестве с Погачаром?

— Уже пять лет мы оба оказываемся на первых двух местах подиума на «Тур де Франс», поэтому да, я бы сказал, что это большое соперничество и, без сомнения, одно из величайших в истории «Тур де Франс». Конечно, когда я гоняюсь против него, мне хочется выигрывать, но он очень серьёзный соперник, — приводит слова Вингегора AS.

На «Тур де Франс» — 2025 Тадей Погачар одержал победу в генеральной классификации, Вингегор занял вторую позицию, проиграв лидеру более четырёх минут.