«Чемпионат» отметил юбилей на главной спортивной арене России

Легендарный спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) отметил 20-летие масштабным праздником в «Лужниках». Событие посетили ключевые фигуры индустрии и самого портала: от основателя до титулованных чемпионов и медийных экспертов.

Присутствие на юбилее нескольких поколений олимпийцев — Климента Колесникова, Софьи Великой, Елены Весниной, Александра Мальцева и Александра Тихонова, — а также звёзд спортивной журналистики Георгия Черданцева и Владимира Гомельского подчеркнуло уникальную роль СМИ как объединяющую силу для спортивного сообщества. Среди гостей также были профессиональные спортсмены, предприниматели в сфере спорта и многие другие.

Главное поздравление порталу прозвучало от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва. Он отметил, что «Чемпионат» по праву стал одним из лидеров спортивной журналистики России, объединив миллионы болельщиков и заслужив доверие аудитории.

Сразу после слов министра спорта со сцены к гостям обратился Андрей Цыпер, генеральный директор «Чемпионата», исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Команда «Чемпионата» демонстрирует высочайший профессионализм, что доказывает 20-летний опыт успешной реализации проектов. Наше мероприятие полностью соответствует ценностям спортивного бренда: энергия, открытость и дух победителей. Мы высоко ценим позитивную реакцию гостей и партнёров, что мотивирует нас на дальнейшее развитие, привлечение новых аудиторий и повышение стандартов спортивной журналистики в России».

Церемония стала моментом искренних эмоций и символичной передачи традиций. Андрей Цыпер вручил основателю портала Дмитрию Сергееву памятный подарок — фирменное джерси «Чемпионата», хранившееся в редакции с 2005 года.

Дмитрий Сергеев, стоя на сцене, признался, что чувствует себя так, будто никогда и не уходил из проекта: «Мы с партнёром создавали «Чемпионат», исполняя мечту. Я счастлив, что вы так достойно продолжаете это дело. Я гордился, горжусь и буду гордиться всеми, кто делает его таким крутым».

Главный редактор Вячеслав Опахин добавил, что «Чемпионат» — это реальная история о воплощении мечты: «Как он начался с идеи основателей, так и помчался локомотивом. Нам удаётся реализовывать мечты сотрудников, спортсменов и болельщиков. Мы — лидеры, потому что в нашей основе — команда и настоящая, немного сумасшедшая любовь к спорту. И мне кажется, мы только начинаем».

Масштабное событие стало возможным благодаря поддержке генерального партнёра — букмекерской компании PARI. Стратегическим партнёром выступил Олимпийский комитет России (ОКР), а официальным — российская компания по производству молочной продукции Health&Nutrition. Праздник также поддержали крупнейшая пивоваренная компания России «Напитки вместе», медийное агентство Pro100Media и спортивный бренд JÖGEL.