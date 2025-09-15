Британская прыгунья Кодери получила травму во время квалификации ЧМ-2025

Британская легкоатлетка Молли Кодери, специализирующаяся на прыжках с шестом, получила травму во время квалификационных соревнований чемпионата мира — 2025 в Токио (Япония) и не сможет принять участия в финале соревнований.

Фото: Из личного архива Молли Кодери

«Я чувствовала себя полностью готовой вернуться и реабилитироваться после прошлогодней Олимпиады, но даже не получила такой возможности. На третьем прыжке в разминке я порвала одну из связок голеностопа…

Не тот финал 2025 года, на который я надеялась, но остаюсь позитивной и нацелена на сезон-2026. Спасибо всем за поддержку, увидимся в следующем году», — написала Кодери на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Кодери являлась одним из претендентов на медали на чемпионате мира — 2025. На Олимпийских играх — 2024 в Париже Кодери не смогла выйти в финал соревнований, так как ей не удалось пройти квалификацию.