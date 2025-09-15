Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Спортивный бренд JÖGEL поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Спортивный бренд JÖGEL поздравил «Чемпионат» с 20-летием
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный бренд JÖGEL поздравил ведущий спортивный портал страны «Чемпионат» с юбилеем.

Это значимая дата не только для медиаиндустрии, но и для миллионов любителей спорта в России. Основатель бренда JÖGEL Артур Мовсесян и директор по маркетингу Станислав Пономарёв лично поздравили коллег и партнёров во время масштабного праздничного мероприятия, прошедшего в легендарном спортивном комплексе «Лужники», и отметили вклад издания в развитие спортивной культуры.

«Поздравляю команду спортивного портала «Чемпионат» с 20-летием! Для бренда JÖGEL большая честь быть частью такого масштабного праздника в «Лужниках». Ваш портал на протяжении двух десятилетий остается для миллионов источником искренней любви к спорту. Желаю новых рекордов, смелых материалов и только чемпионских результатов в будущем! Вместе двигаем спортивную культуру вперёд!» – основатель бренд JÖGEL Артур Мовсесян.

«Я помню, как много лет назад мне довелось поставить рекорд Гиннесса вместе с «Чемпионатом». Здесь, в «Лужниках», был проведён матч с наибольшим количеством игроков, а мне посчастливилось быть в их числе. Сегодня день рождения портала на главном стадионе Москвы стал отражением его масштаба: энергетика, драйв и безграничная любовь к спорту. JÖGEL благодарит за приглашение и за возможность разделить этот праздник с вами», – директор по маркетингу JÖGEL Станислав Пономарёв.

Материалы по теме
«Чемпионат» отметил юбилей на главной спортивной арене России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android