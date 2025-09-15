Спортивный бренд JÖGEL поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Российский спортивный бренд JÖGEL поздравил ведущий спортивный портал страны «Чемпионат» с юбилеем.

Это значимая дата не только для медиаиндустрии, но и для миллионов любителей спорта в России. Основатель бренда JÖGEL Артур Мовсесян и директор по маркетингу Станислав Пономарёв лично поздравили коллег и партнёров во время масштабного праздничного мероприятия, прошедшего в легендарном спортивном комплексе «Лужники», и отметили вклад издания в развитие спортивной культуры.

«Поздравляю команду спортивного портала «Чемпионат» с 20-летием! Для бренда JÖGEL большая честь быть частью такого масштабного праздника в «Лужниках». Ваш портал на протяжении двух десятилетий остается для миллионов источником искренней любви к спорту. Желаю новых рекордов, смелых материалов и только чемпионских результатов в будущем! Вместе двигаем спортивную культуру вперёд!» – основатель бренд JÖGEL Артур Мовсесян.

«Я помню, как много лет назад мне довелось поставить рекорд Гиннесса вместе с «Чемпионатом». Здесь, в «Лужниках», был проведён матч с наибольшим количеством игроков, а мне посчастливилось быть в их числе. Сегодня день рождения портала на главном стадионе Москвы стал отражением его масштаба: энергетика, драйв и безграничная любовь к спорту. JÖGEL благодарит за приглашение и за возможность разделить этот праздник с вами», – директор по маркетингу JÖGEL Станислав Пономарёв.