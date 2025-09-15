Скидки
Вингегор — о «Вуэльте» — 2025: жаль, что не смогли проехать этапы так, как хотели

Аудио-версия:
Комментарии

Датский велогонщик Йонас Вингегор поделился мнением о своём отношении к пропалестинским протестам, которые проходили во время проведения «Вуэльты Испании» — 2025. Организаторам соревнований пришлось несколько раз сокращать дистанции этапов велогонки из-за действий активистов.

— Эта «Вуэльта» была отмечена постоянными протестами против израильской команды со стороны людей, поддерживающих Палестину. Каково ваше окончательное мнение по этому поводу?
— Я придерживаюсь той же позиции, что и несколько дней назад. Конечно, жаль, что мы не смогли проехать этапы так, как хотели, но я считаю, что у всех есть право на протест. Люди, которые выражают его, делают это в поддержку Газы, и у них есть свои причины. Они стремятся к большей видимости, и я это понимаю.

— Вы чувствовали себя в безопасности всё время?
— Да, конечно. Я бы сказал, что день этапа в Бильбао был самым напряжённым, но в целом — да, особенно на заключительных этапах. И организаторы, и полиция проделали отличную работу, — приводит слова Вингегора AS.

