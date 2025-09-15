Скидки
Родионенко: Ангелина Мельникова точно будет бороться за медали на чемпионате мира

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высоко оценила выступление Ангелины Мельниковой на FIG Challenge Cup в Париже.

Мельникова завоевала на турнире золотую медаль в упражнении на бревне и серебро — в вольных упражнениях.

«Да, в Париже не выступали сильнейшие многоборки мира, там разыгрывались медали на отдельных снарядах. Но в столицу Франции приехали сильные гимнастки из тех же Швейцарии и Германии, которые котируются на мировом уровне, поэтому Мельниковой пришлось конкурировать с весьма достойными соперницами.

Геля прекрасно выступила на бревне, у неё был хороший коэффициент трудности, победа на этом снаряде получилась достойной, она стала второй на брусьях после четвёртого, по-моему, результата в квалификации. Мельникова показала хорошую гимнастику и точно будет бороться за медали на чемпионате мира», — приводит слова Родионенко ТАСС.

