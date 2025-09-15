Ахмед Усманов не смог выйти на поединок за бронзу на ЧМ-2025

Российский борец Ахмед Усманов не смог выйти в схватку за бронзовую медаль чемпионата мира — 2025 по борьбе в весовой категории до 79 кг.

В утешительном раунде соревнований Ахмет Усманов уступил представителю Бахрейна Хидиру Сайпудинову со счётом 2:4. За бронзовую награду Сайпудинов сразится с монгольским борцом Сулдхуу Олонбаяром. Золотую медаль между собой разыграют представитель Греции Йоргос Куюмцидис и Ливай Дэвид Хэйнс (США).

Чемпионат мира — 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские борцы принимают участие на турнире в нейтральном статусе.

28-летний Усманов является чемпионом мира 2023 года, также он дважды побеждал на чемпионатах Европы в 2024 и в 2025 году.