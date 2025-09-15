Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ахмед Усманов не смог выйти на поединок за бронзу на ЧМ-2025

Ахмед Усманов не смог выйти на поединок за бронзу на ЧМ-2025
Комментарии

Российский борец Ахмед Усманов не смог выйти в схватку за бронзовую медаль чемпионата мира — 2025 по борьбе в весовой категории до 79 кг.

В утешительном раунде соревнований Ахмет Усманов уступил представителю Бахрейна Хидиру Сайпудинову со счётом 2:4. За бронзовую награду Сайпудинов сразится с монгольским борцом Сулдхуу Олонбаяром. Золотую медаль между собой разыграют представитель Греции Йоргос Куюмцидис и Ливай Дэвид Хэйнс (США).

Чемпионат мира — 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские борцы принимают участие на турнире в нейтральном статусе.

28-летний Усманов является чемпионом мира 2023 года, также он дважды побеждал на чемпионатах Европы в 2024 и в 2025 году.

Материалы по теме
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android