Андрей Есипенко обыграл Яна Непомнящего в 11-м туре «Большой швейцарки»

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу над соотечественником Яном Непомнящим в рамках 11-го тура «Большой швейцарки», которая проходит в Самарканде (Узбекистан). Есипенко опоздал на начало партии, Непомнящий ждал соперника около трёх минут.

Ещё до этого матча стало известно, что Ян Непомнящий потерял шансы отобраться на турнир претендентов через «Большую швейцарку». У него ещё будет возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд открытого турнира «Большой швейцарки» составляет $ 625 тыс., из которых чемпион получит $ 90 тыс.