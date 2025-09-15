Россиянка Вербина вышла в полуфинал ЧМ-2025 в весовой категории до 55 кг

Российская спортсменка Екатерина Вербина вышла в полуфинал в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира – 2025 по борьбе.

В четвертьфинальной схватке Вербина была сильнее представительницы Кубы Янелис Сани Вердесии со счётом 6:4. За выход в финал Вербина поспорит с румынкой Андреей Беатрис Аной. Во втором полуфинале сразятся японка Совака Ушида и представительница КНДР Кьон Рьон Ох.

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

25-летняя Вербина является чемпионкой Европы – 2025. Турнир проходил в Братиславе (Словакия) с 7 по 14 апреля.