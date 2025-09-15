Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянка Вербина вышла в полуфинал ЧМ-2025 в весовой категории до 55 кг

Россиянка Вербина вышла в полуфинал ЧМ-2025 в весовой категории до 55 кг
Комментарии

Российская спортсменка Екатерина Вербина вышла в полуфинал в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира – 2025 по борьбе.

В четвертьфинальной схватке Вербина была сильнее представительницы Кубы Янелис Сани Вердесии со счётом 6:4. За выход в финал Вербина поспорит с румынкой Андреей Беатрис Аной. Во втором полуфинале сразятся японка Совака Ушида и представительница КНДР Кьон Рьон Ох.

Чемпионат мира – 2025 по борьбе проходит с 13 по 21 сентября в хорватском Загребе. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

25-летняя Вербина является чемпионкой Европы – 2025. Турнир проходил в Братиславе (Словакия) с 7 по 14 апреля.

Материалы по теме
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android