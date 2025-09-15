Скидки
Арман Дюплантис стал трёхкратным чемпионом мира в прыжках с шестом

Арман Дюплантис стал трёхкратным чемпионом мира в прыжках с шестом
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис завоевал золото в прыжках с шестом в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония). 25-летний Дюплантис стал трёхкратным чемпионом мира. Победной высотой для него стал прыжок на 6,15 м.

Второе место занял представитель Греции Эммануил Каралис с лучшим прыжком на высоте 6 м. Тройку призёров замкнул австралиец Кёртис Маршалл с результатом 5,95 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Прыжки с шестом, мужчины. Результаты:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,15 м.
  2. Эммануил Каралис (Греция) — 6 м.
  3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,95 м.
  4. Сэм Кендрикс (США) — 5,90 м.
