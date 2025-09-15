Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка ОИ-2024 Роджерс завоевала золото ЧМ-2025 в соревнованиях по метанию молота

Чемпионка ОИ-2024 Роджерс завоевала золото ЧМ-2025 в соревнованиях по метанию молота
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2024 канадка Камрин Роджерс одержала победу в соревнованиях по метанию молота у женщин на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио.

В своей лучшей попытке Роджерс показала результат 80,51 м, который является вторым результатом в истории и уступает лишь мировому рекорду польки Аниты Влодарчик (82,98 м). Серебро завоевала представительница Китая Жао Джие (77,60 м). Замкнула тройку призёров ещё одна китаянка, Жанг Дзяле, с результатом 77,10 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание молота, женщины. Результаты:

1. Камрин Роджерс (Канада) – 80,51 м.
2. Жао Джие (Китай) – 77,60.
3. Жанг Дзяле (Китай) – 77,10.
4. Сиджа Косонен (Финляндия) – 75,28.
5. Деанна Прайс (США) – 75,10.
6. Анита Влодарчик (Польша) – 74,64.

Чемпионат мира – 2025 по лёгкой атлетике проходит с 13 по 21 сентября.

Материалы по теме
Безумие на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025! Судьбу марафона решил фотофиниш
OMG
Безумие на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025! Судьбу марафона решил фотофиниш
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android