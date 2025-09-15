Чемпионка ОИ-2024 Роджерс завоевала золото ЧМ-2025 в соревнованиях по метанию молота

Олимпийская чемпионка – 2024 канадка Камрин Роджерс одержала победу в соревнованиях по метанию молота у женщин на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио.

В своей лучшей попытке Роджерс показала результат 80,51 м, который является вторым результатом в истории и уступает лишь мировому рекорду польки Аниты Влодарчик (82,98 м). Серебро завоевала представительница Китая Жао Джие (77,60 м). Замкнула тройку призёров ещё одна китаянка, Жанг Дзяле, с результатом 77,10 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Метание молота, женщины. Результаты:

1. Камрин Роджерс (Канада) – 80,51 м.

2. Жао Джие (Китай) – 77,60.

3. Жанг Дзяле (Китай) – 77,10.

4. Сиджа Косонен (Финляндия) – 75,28.

5. Деанна Прайс (США) – 75,10.

6. Анита Влодарчик (Польша) – 74,64.

Чемпионат мира – 2025 по лёгкой атлетике проходит с 13 по 21 сентября.