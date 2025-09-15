Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Швейцарка Камбунджи одержала победу в финальном забеге на 110 м с барьерами на ЧМ-2025

Швейцарка Камбунджи одержала победу в финальном забеге на 110 м с барьерами на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Швейцарии Дитаджи Камбунджи выиграла финальный забег на 110 м с барьерами на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио.

Камбунджи финишировала, показав результат 12,24 секунды, установив новый национальный рекорд. Серебряным призёром соревнований стала нигерийка Тоби Амусан, которая пересекла финишную прямую с результатом 12,29 секунды. Замкнула тройку призёров представительница США Грейс Старк (12,34 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 110 м с барьерами, женщины. Результаты:

1. Дитаджи Камбуджи (Швейцария) – 12,24 секунды.
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,29.
3. Грейс Старк (США) – 12,34.
4. Масаи Рассел (США) – 12,44.
5. Пиа Скрыжовска (Польша) – 12,49.

Материалы по теме
Безумие на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025! Судьбу марафона решил фотофиниш
OMG
Безумие на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025! Судьбу марафона решил фотофиниш
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android