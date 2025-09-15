Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Швейцарка Камбунджи одержала победу в финальном забеге на 110 м с барьерами на ЧМ-2025

Представительница Швейцарии Дитаджи Камбунджи выиграла финальный забег на 110 м с барьерами на чемпионате мира – 2025 по лёгкой атлетике, который проходит в японском Токио.

Камбунджи финишировала, показав результат 12,24 секунды, установив новый национальный рекорд. Серебряным призёром соревнований стала нигерийка Тоби Амусан, которая пересекла финишную прямую с результатом 12,29 секунды. Замкнула тройку призёров представительница США Грейс Старк (12,34 секунды).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Бег 110 м с барьерами, женщины. Результаты:

1. Дитаджи Камбуджи (Швейцария) – 12,24 секунды.

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,29.

3. Грейс Старк (США) – 12,34.

4. Масаи Рассел (США) – 12,44.

5. Пиа Скрыжовска (Польша) – 12,49.