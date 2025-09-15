Скидки
Арман Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис в 14-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис в 14-й раз установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Достижение в 6,30 м покорилось ему в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в Токио (Япония).

Рекордную высоту Дюплантис преодолел с третьей попытки. Отметим, что победу на чемпионате мира он обеспечил себе ещё с прыжком на 6,15 м. Предыдущий мировой рекорд Арман Дюплантис установил в августе 2025 года — 6,29 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2025. Прыжки с шестом, мужчины. Результаты:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,30 м.
  2. Эммануил Каралис (Греция) — 6 м.
  3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,95 м.
