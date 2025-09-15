В Москве состоялся самый масштабный турнир по гребле — Кубок олимпийских чемпионов AAACUP

С 10 по 14 сентября на гребном канале «Москва» прошёл Кубок олимпийских чемпионов AAACUP — один из крупнейших международных турниров по гребле на байдарках и каноэ в мире.

В 25-м юбилейном AAACUP выступили более 1000 спортсменов из девяти стран: России, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Венгрии, Италии, Испании, Узбекистана. Таджикистана. Было разыграно более 300 комплектов медалей – такой обширной программы нет ни у одного другого турнира по гребле. AAACUP отличается представительным составом участников, сравнимым с чемпионатами мира и Олимпиадами. В этом году на гребном канале «Москва» соревновались 5 призёров Олимпийских игр, 20 чемпионов мира, более 35 призёров чемпионатов мира, Азии и Европы.

Двукратный чемпион мира Артур Гулиев из Узбекистана выразил благодарность организаторам соревнований за приглашение и безупречную организацию. Он отметил своё особое отношение к этим стартам, где он в 2021 году впервые одержал победу в Суперспринте на каноэ — это ультракороткая дистанция, которая существует только на AAACUP.

«Я больше люблю спринт, я сам спринтер. Меня очень вдохновляет, что организуют такие соревнования, как Кубок олимпийских чемпионов AAACUP, которые позволяют спортсменам проявлять себя на различных дистанциях. Организация, как всегда, на высшем уровне. Мне всё очень нравится. На соревнованиях есть всё: лодки, вовремя стартуют старты, организаторы делают всё возможное, объясняют и всё рассказывают спортсменам».

Гулиев также высоко оценил уровень конкуренции, собравший титулованных гребцов, и выразил надежду на включение миксов и возвращение 200-метрового спринта в олимпийскую программу, что, по его мнению, сделает соревнования ещё зрелищнее.

AAACUP выделяется и всевозможными возрастными категориями. В частности, самому старшему участнику соревнований 72 года, самому младшему — 6 лет. Традиционно гребцы могли посостязаться в категории «Отцы и дети». Это одна из изюминок турнира — экипажи в этом виде программы формируются только из членов одной семьи.

Одной из ярчайших гонок стал заезд четвёрок микс на дистанции 500 метров. Участники гонок были выбраны организаторами из числа звёзд спорта, а экипажи сформированы открытой жеребьёвкой. Победителями в каноэ стал экипаж с участием четырёхкратных чемпионок мира Елены Ноздрёвой и Ольги Климовой, бронзового призёра чемпионата мира Данилы Верещако и представителя Таджикистана Шахриера Даминова.

Победителям в байдарке стал белорусский экипаж в составе двукратного чемпиона мира Дмитрия Натынчика, двукратного чемпиона Европы Владислава Литвинова, двукратной чемпионки мира серди юниоров Марии Мисюченко и Дарьи Ключинской.

Двукратный чемпион мира, итальянец Николай Крачун:

«Мне невероятно нравится атмосфера на Кубке. Здесь стираются границы, и мы из соперников превращаемся в друзей. Это уникальная возможность перенять опыт у коллег из других стран: узнать про тонкости тренировок, организацию работы в команде. Формат соревнований просто прекрасный! Сложные и интересные дистанции, например, заезд на 5000 метров, где мы стартуем вместе с женщинами. Это тяжело, но безумно интересно.

Особая прелесть — возможность выступить в экипаже с гребцами из других стран. И ты точно уверен, что твой новый напарник выложится на все 100%. Я мечтаю, чтобы этот проект развивался и стал по-настоящему международным. Для меня это одни из лучших соревнований в мире, где каждый может найти свою дистанцию и раскрыть свой потенциал».

Традиционный «Заезд дружбы» в этом году прошёл на лодках «Дракон». Победителем стала команда «Титаны», собранная из участников одноимённого шоу, второй к финишу пришла команда звёзд спорта. Бронзовые медали завоевала команда Олимпийского комитета России. Также в заезде приняли участие команды Forbes Russia, ТАСС, женского футбольного клуба «Динамо» и ТревелПроджект.

Олимпийский чемпион Давид Белявский: «Я не первый раз участвую в этих соревнованиях. В 2022 году мы в экипаже четвёрок перевернулись в воду на самом старте. В этом году вышли сухими из воды и даже завоевали медали! Возвращаюсь на базу в отличном настроении и продолжаю подготовку к чемпионату России».

Следуя курсу министерства спорта на развитие студенческого спорта, организаторы провели заезд на лодках «Дракон» и среди студентов московских ВУЗов. В гонке приняли участие команды МГУ, РУДН, ВШЭ, РАНХиГС и ГЦОЛИФК. Золото у РУДН, серебро – у РАНХиГС, замкнули тройку призёров представители МГУ.

Чемпионат России и Кубок олимпийских чемпионов AAACUP был организован Благотворительным фондом содействия развитию гребных видов спорта «Сделаем греблю лучше» при поддержке Департамента спорта города Москвы и гребного канала «Москва» в составе спортивного комплекса «Мегаспорт».

«Чемпионат» является главным информационным партнёром Кубка олимпийских чемпионов AAACUP 2025 года.