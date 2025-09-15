Скидки
Фото: эмоции Армана Дюплантиса после очередного мирового рекорда в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис эмоционально отреагировал на взятие очередной рекордной высоты. На этот раз на чемпионате мира – 2025, который проходит в Токио (Япония).

Фото: Hannah Peters/Getty Images

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Дюплантис завоевал третье в карьере золото ЧМ, преодолев планку на высоте 6,30 м с третьей попытки. 25-летний Арман обновил мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин уже в 14-й раз.

2020 год — 6,17 м, Турин (Италия).
2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия).
2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия).
2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия).
2022 год — 6,21 м, Юджин (США).
2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция).
2023 год — 6,23 м, Юджин (США).
2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай).
2024 год — 6,25 м, Париж (Франция).
2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша).
2025 год (февраль) — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция).
2025 год (июнь) – 6,28 м, Стокгольм (Швеция).
2025 год (август) – 6,29 м, Будапешт (Венгрия).
2025 год (сентябрь) – 6,30 м, Токио (Япония).

