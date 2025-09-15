Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гири стал победителем «Большой швейцарки». На турнир претендентов также отобрался Блюбаум

Гири стал победителем «Большой швейцарки». На турнир претендентов также отобрался Блюбаум
Комментарии

28-летний нидерландский гроссмейстер Аниш Гири стал победителем открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который завершается в Самарканде (Узбекистан). За 11 туров турнира Гири набрал 8 очков. В заключительном туре Гири сумел обыграть американца Ханса Ниманна.

Таким образом, Гири завоевал путёвку на Турнир претендентов – 2025. Также на него отобрался немецкий гроссмейстер Маттиас Блюбаум, который по дополнительным показателям занял второе место в «Большой швейцарке».

Отметим, что у других шахматистов ещё есть возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.

Материалы по теме
Непомнящий потерял шансы пробиться на турнир претендентов через «Большую швейцарку»
Материалы по теме
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Вот это сенсация в шахматах! Самый молодой гроссмейстер в истории обыграл чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android