Гири стал победителем «Большой швейцарки». На турнир претендентов также отобрался Блюбаум

28-летний нидерландский гроссмейстер Аниш Гири стал победителем открытого турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» – 2025, который завершается в Самарканде (Узбекистан). За 11 туров турнира Гири набрал 8 очков. В заключительном туре Гири сумел обыграть американца Ханса Ниманна.

Таким образом, Гири завоевал путёвку на Турнир претендентов – 2025. Также на него отобрался немецкий гроссмейстер Маттиас Блюбаум, который по дополнительным показателям занял второе место в «Большой швейцарке».

Отметим, что у других шахматистов ещё есть возможность отобраться на турнир претендентов. Три путёвки будут разыграны на Кубке мира (31 октября — 27 ноября), одна — через FIDE Circuit 2025 и одна — через рейтинг ФИДЕ.