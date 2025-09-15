Карлсен рассказал об опыте участия в киберспортивном чемпионате по шахматам

Норвежский шахматист, гроссмейстер Магнус Карлсен поделился опытом своего участия в киберспортивном варианте шахматного турнира.

«Я связался с людьми из EWC (Esports World Cup. – Прим. «Чемпионата») год назад — они хотели добавить шахматы в свою программу. Для меня это сразу показалось логичным: хотя шахматы — древняя игра, но они идеально подходят для онлайн-формата. Я подумал, что это шанс вывести шахматы на большую сцену и показать их новой аудитории так, как этого раньше не делали. Я не знал, чего ожидать, но результат превзошёл все мои ожидания. Всё было отлично организовано, и мне было приятно видеть, как фанаты поддерживали игроков — даже когда против меня! Я искренне верю, что это будущее шахмат, и уверен, что в следующем году всё будет ещё лучше. Конечно, я рад своей победе, но ещё больше мне понравился сам опыт участия — быть не только «послом» шахмат, но и частью Team Liquid, отдавая им что-то взамен.

Я думаю, шахматы всегда были частью массовой культуры. Сегодня это проявляется ещё ярче, но и раньше ими восхищались. Сама по себе эта ниша достаточно велика, но, если хочешь охватить больше людей, нужно предлагать что-то большее. Здорово видеть, что шахматы принимают широкие аудитории, но при этом важны форматы, которые отражают современный мир. Формат EWC как раз об этом. Это захватывает, и шахматы стали выглядеть как настоящий спорт сильнее, чем когда-либо прежде», – сказал Карлсен в интервью Revpanda на YouTube.

На минувшем киберспортивном турнире Esports World Cup шахматы квалифицировались как киберспорт. Соперники играли друг напротив друга в одном зале, сидя за компьютерами, во время игры за ними могли наблюдать зрители. Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира (2013-2023) и гроссмейстер (2004).