«Я хочу, чтобы меня запомнили». Карлсен — о своей миссии в карьере

Норвежский шахматист, гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, что одной из своих главных профессиональных миссий считает непосредственно тот факт, что он играет в шахматы.

«Я просто люблю играть. Конечно, не все турниры или форматы мне нравятся, но те, в которых участвую, доставляют удовольствие. Я всё ещё играю на очень высоком уровне, и мне это тоже приносит радость! У меня нет какой-то конкретной цели или обязательной задачи, кроме одной — играть и наслаждаться своим любимым делом, в котором я действительно силён.

Самое важное, что я делаю для детей и людей по всему миру, — это играю в шахматы. Если бы не это, никому бы не было интересно, что я говорю или делаю. Так я хочу, чтобы меня запомнили. Я хочу, чтобы люди видели мою игру и брали из неё всё, что могут», – сказал Карлсен в интервью Revpanda на YouTube.

34-летний Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира (2013-2023) и гроссмейстером (2004). В 19 лет и 1 месяц он становился самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг ФИДЕ.