«Просто счастлив». Арман Дюплантис поделился эмоциями от очередного мирового рекорда

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис прокомментировал победу на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония) с мировым рекордом. Дюплантис завоевал третье золото мирового первенства в карьере, преодолев планку в 6,30 м.

«Получилось лучше, чем я себе представлял. Подарить вам, ребята, этот мировой рекорд — просто невероятно. Зрители были такими шумными. Спасибо вам огромное. Я просто счастлив», — приводит слова Дюплантиса World Athletics.

25-летний Дюплантис в 14-й раз в карьере обновил мировой рекорд.

2020 год — 6,17 м, Турин (Италия).
2020 год — 6,18 м, Глазго (Шотландия).
2022 год — 6,19 м, Белград (Сербия).
2022 год — 6,20 м, Белград (Сербия).
2022 год — 6,21 м, Юджин (США).
2023 год — 6,22 м, Клермон-Ферран (Франция).
2023 год — 6,23 м, Юджин (США).
2024 год — 6,24 м, Сямынь (Китай).
2024 год — 6,25 м, Париж (Франция).
2024 год — 6,26 м, Хожув (Польша).
2025 год (февраль) — 6,27 м, Клермон-Ферран (Франция).
2025 год (июнь) – 6,28 м, Стокгольм (Швеция).
2025 год (август) – 6,29 м, Будапешт (Венгрия).
2025 год (сентябрь) – 6,30 м, Токио (Япония).

