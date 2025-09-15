Ольга Гиря попала в топ-10 «Большой швейцарки» — 2025 у женщин, Гарифуллина — 21-я

Завершился 11-й, заключительный тур масштабного турнира ФИДЕ — «Большая швейцарка» — 2025 у женщин, который проходил в Самарканде (Узбекистан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и итогами турнира.
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Женщины. 11-й, заключительный тур. Некоторые результаты:
Екатерина Лагно (Россия) — Ульвия Фаталиева (Азербайджан) – 0,5:0,5;
Лея Гарифуллина (Россия) — Умида Омонова (Узбекистан) — 1:0;
Александра Костенюк (Швейцария) — Го Ци (Китай) — 0,5:0,5;
Анна Шухман (Россия) — Ханым Баладжаева (Азербайджан) — 0:1;
Полина Шувалова (Россия) — Ставрула Цолакида (Греция) — 0:1;
Ольга Гиря (Россия) – Александра Мальцевская (Польша) – 1:0;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Анна Музычук (Украина) – 0,5:0,5.
Итоговое положение россиянок на турнире:
Екатерина Лагно – 2-е место.
Ольга Гиря – 10-е место.
Лея Гарифуллина – 21-е место.
Полина Шувалова – 30-е место.
Анна Шухман – 41-е место.