Россиянка Вербина вышла в финал в весе 55 кг на чемпионате мира по борьбе

Российская спортсменка Екатерина Вербина вышла в финал в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Загребе.

В полуфинале Вербина встретилась с румынкой Андреей Беатрис Аной, поединок завершился со счётом 5:3 в пользу россиянки. В финале Вербина встретится с представительницей КНДР Кьон Рьон Ох.

В четвертьфинале турнира Вербина победила кубинку Янелис Сану Вердесию со счётом 6:4.

Вербиной 25 лет, она является чемпионкой Европы (2025), победителем (2019) и многократным призёром юниорских чемпионатов Европы, серебряным призёром чемпионата России (2024).

Чемпионат мира по борьбе проходит в Хорватии, он продлится до 21 сентября. Россияне принимают в нём участие под флагом Объединённого мира борьбы.

