Чемпион Олимпиады из США получил дисквалификацию в полуфинальном забеге ЧМ-2025

Чемпион Олимпиады из США получил дисквалификацию в полуфинальном забеге ЧМ-2025
Олимпийский чемпион 2024 года американский легкоатлет Коул Хокер сенсационно не смог пробиться в финальный забег на коронной дистанции 1500 м на чемпионате мира – 2025, который проходит в Токио (Япония).

Хокера дисквалифицировали в полуфинальном забеге, где он финишировал вторым, за физическое воздействие на финише на соперников. На последних метрах дистанции Коул был зажат между двумя бегунами и воспользовался локтями, чтобы выйти из положения, за что был наказан судьями.

Фото: скриншот из трансляции

Сборная США подала апелляцию на решение дисквалифицировать Хокера, однако World Athletics её отклонил.

Отметим, что в правилах World Athletics сказано, что «толканием является физический контакт в одном или нескольких случаях с другим спортсменом или спортсменами, который даёт несправедливое преимущество или причиняет травму или вред им самим или, как следствие, другому спортсмену или спортсменам».

