Заурбек Сидаков завоевал бронзу чемпионата мира — 2025 по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира — 2025 по вольной борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия).

В малом финале Сидаков заборол американца Дэвида Аарона Карра. Стоит отметить, что Заурбек вырвал победу за пять секунд до конца схватки, её счёт 2:2, преимущество у Сидакова за счёт последнего результативного действия.

Другую бронзу в этой же весовой категории завоевал бывший россиянин Таймураз Салказанов, который ныне представляет Словакию.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на нём под флагом UWW.