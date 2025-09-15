Чермен Валиев не смог завершить борьбу в финале ЧМ-2025 из-за травмы

Бронзовый призёр Олимпиады – 2024, чемпион Европы – 2025 россиянин Чермен Валиев, ныне представляющий Албанию, не смог завершить финальную схватку на чемпионате мира – 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

За золотую медаль ЧМ в весовой категории до 74 кг Валиев боролся с японцем Котой Такахаси. При счёте 2:3 Чермен травмировал колено. После перевязки Валиев продолжил борьбу, едва наступая на правую ногу. Однако при счёте 8:2 в пользу соперника всё же принял решение сдаться.

Фото: скриншот из трансляции

Бронзовые награды ЧМ-2025 в весовой категории до 74 кг завоевали олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец Заурбек Сидаков и бывший россиянин Таймураз Салказанов, который ныне представляет Словакию.