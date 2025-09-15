Непомнящий занял 42-е место по итогам «Большой швейцарки», лучшим из россиян стал Есипенко

Завершился 11-й, заключительный тур масштабного открытого турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходил в Самарканде (Узбекистан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и итогами турнира для представителей России.
Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 11-й, заключительный тур. Результаты россиян:
Андрей Есипенко (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) – 1:0;
Даниил Дубов (Россия) — Шамсиддин Вахидов (Узбекистан) – 0,5:0,5;
Марк-Андриа Маурицци (Франция) — Володар Мурзин (Россия) – 0,5:0,5;
Леон Люк Мендонка (Индия) — Александр Грищук (Россия) – 0:1;
Джеффри Шонг (США) — Александра Горячкина (Россия) – 1:0;
Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) — Владислав Артемьев (Россия) – 1:0;
Иван Землянский (Россия) — Максим Чигаев (Испания) – 1:0;
Максим Матлаков (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5;
Евгений Наер (Россия) — Этьен Бакро (Франция) – 0,5:0,5.
Итоговое положение россиян на Открытом турнире «Большой швейцарки» — 2025:
Андрей Есипенко – 19-е место.
Ян Непомнящий – 42-е место.
Даниил Дубов – 45-е место.
Володар Мурзин – 46-е место.
Александр Грищук – 47-е место.
Иван Землянский – 60-е место.
Александра Горячкина – 82-е место.
Евгений Наер – 91-е место.
Максим Матлаков – 94-е место.
Владислав Артемьев – 99-е место.