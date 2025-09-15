Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Непомнящий занял 42-е место по итогам «Большой швейцарки», лучшим из россиян стал Есипенко

Завершился 11-й, заключительный тур масштабного открытого турнира ФИДЕ «Большая швейцарка» — 2025, который проходил в Самарканде (Узбекистан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами и итогами турнира для представителей России.

Шахматы. «Большая швейцарка» — 2025. Открытый турнир. 11-й, заключительный тур. Результаты россиян:

Андрей Есипенко (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) – 1:0;

Даниил Дубов (Россия) — Шамсиддин Вахидов (Узбекистан) – 0,5:0,5;

Марк-Андриа Маурицци (Франция) — Володар Мурзин (Россия) – 0,5:0,5;

Леон Люк Мендонка (Индия) — Александр Грищук (Россия) – 0:1;

Джеффри Шонг (США) — Александра Горячкина (Россия) – 1:0;

Кристобаль Энрикес Вильягра (Чили) — Владислав Артемьев (Россия) – 1:0;

Иван Землянский (Россия) — Максим Чигаев (Испания) – 1:0;

Максим Матлаков (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5;

Евгений Наер (Россия) — Этьен Бакро (Франция) – 0,5:0,5.

Итоговое положение россиян на Открытом турнире «Большой швейцарки» — 2025:

Андрей Есипенко – 19-е место.

Ян Непомнящий – 42-е место.

Даниил Дубов – 45-е место.

Володар Мурзин – 46-е место.

Александр Грищук – 47-е место.

Иван Землянский – 60-е место.

Александра Горячкина – 82-е место.

Евгений Наер – 91-е место.

Максим Матлаков – 94-е место.

Владислав Артемьев – 99-е место.