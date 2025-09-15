Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский борец Гаджимагомедов проиграл чемпиону США в финале ЧМ-2025 в Загребе

Чемпион России – 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата мира – 2025 в весовой категории до 92 кг.

В финальной схватке Гаджимагомедов уступил действующему победителю чемпионата США Тренту Хидлею со счётом 10:13. Стоит отметить, что Аманула выигрывал схватку со счётом 10:2, однако своё преимущество удержать не сумел.

Бронзовые медали в весовой категории до 92 кг завоевали Осман Нурмагомедов (Азербайджан) и Амирхоссейн Фирузпур (Иран).

Для сборной России по вольной борьбе медаль Гаджимагомедова стала третьей на ЧМ-2025. Золото команде принёс олимпийский чемпион 2020 года (до 57 кг) Заур Угуев, бронзу — олимпийский чемпион 2020 года (до 74 кг) Заурбек Сидаков.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают на нём под флагом UWW.