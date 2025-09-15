«Не могла предположить, что выиграю». Рамешбабу Вайшали — о победе на «Большой швейцарке»

24-летняя индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали рассказала о своей победе на турнире «Большая швейцарка», который прошёл в Самарканде.

— Насколько победа в 2023-м и сейчас отличаются?

— Они по-своему необычные. Grand Swiss в 2023-м был крайне особенным для меня, так как я впервые пробилась на турнир претенденток. Тот год был для меня очень тяжёлым, поэтому мне было крайне важно выиграть Grand Swiss. В этом году тоже всё было особенным. Когда я ехала на турнир, не могла предположить, что выиграю его. После первых игр я была 13-й или 14-й.

— Как вам удалось выиграть две «Большие швейцарки» подряд? Неужели вам так подходит формат?

— Не знаю, насколько это связано с форматом. Мне кажется, что, если кто-то хорошо сыграет на любом турнире, он сможет выиграть. Так или иначе, я была в хорошей форме на протяжении всего турнира. Думаю, именно это и помогло мне.

— Просчитывали ли вы варианты, при которых вы сможете попасть на турнир претенденток, перед матчем с Тань Чжунъи?

— Знаете, я получила информацию из группы ФИДЕ в WhatsApp. Там написали, что если я сыграю вничью, то всё равно стану победительницей. Так что я ещё до игры знала все расклады.

— Тем не менее нервничали ли перед игрой с китаянкой?

— Конечно. Всегда чувствуешь давление, когда на кону место в турнире претенденток. Я знала, что игра не будет лёгкой. Рада, что смогла добиться ничьей и всё закончилось хорошо, — сказала Вайшали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.