Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Титулованный Кайл Снайдер сразится за золото ЧМ-2025 по вольной борьбе с Азарпирой

Титулованный Кайл Снайдер сразится за золото ЧМ-2025 по вольной борьбе с Азарпирой
Комментарии

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира титулованный американский борец Кайл Снайдер вышел в финал чемпионата мира – 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

За золото в весовой категории до 97 кг Снайдер поборется с бронзовым призёром Олимпиады-2024 представителем Ирана Амирали Азарпирой (Иран).

Стоит отметить, что Азарпира завоевал бронзу на Олимпиаде-2024, одолев в малом финале именно Снайдера.

На ЧМ-2025 в весовой категории до 97 кг от России выступал Магомед Курбанов, однако он потерпел поражение (9:10) от Ахмеда Тажудинова в четвертьфинале.

29-летний Снайдер был на всех пьедесталах ЧМ с 2015 года — среди действующих борцов такого результата нет ни у кого.

Материалы по теме
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Заур Угуев принёс России золото ЧМ-2025 по борьбе. Это круто, но остальные провалились
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android