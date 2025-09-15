Титулованный Кайл Снайдер сразится за золото ЧМ-2025 по вольной борьбе с Азарпирой

Олимпийский чемпион 2016 года, трёхкратный чемпион мира титулованный американский борец Кайл Снайдер вышел в финал чемпионата мира – 2025, который проходит в Загребе (Хорватия).

За золото в весовой категории до 97 кг Снайдер поборется с бронзовым призёром Олимпиады-2024 представителем Ирана Амирали Азарпирой (Иран).

Стоит отметить, что Азарпира завоевал бронзу на Олимпиаде-2024, одолев в малом финале именно Снайдера.

На ЧМ-2025 в весовой категории до 97 кг от России выступал Магомед Курбанов, однако он потерпел поражение (9:10) от Ахмеда Тажудинова в четвертьфинале.

29-летний Снайдер был на всех пьедесталах ЧМ с 2015 года — среди действующих борцов такого результата нет ни у кого.