«Его подсказки мне действительно помогают». Вайшали — о брате-шахматисте

Победительница турнира «Большая швейцарка» 24-летняя Рамешбабу Вайшали рассказала, как ей помогают советы брата, гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи.

— Каково иметь брата-шахматиста? Может, вы помогаете друг другу с подготовкой?

— Да, мой брат очень помогает мне с подготовкой. Мы много знаем друг о друге, поэтому оказываем друг другу поддержку. Я очень благодарна, что у меня есть такой брат. Он профессиональный игрок высочайшего уровня, так что его подсказки мне действительно помогают.

— Нервничает ли он, когда смотрит ваши важнейшие матчи, вроде игры с Чжунъи?

— Не знаю (улыбается). Вероятно, вам лучше узнать это у него.

— А что насчёт вас?

— Иногда, когда он проводит какие-то важные матчи, я переживаю за него и нервничаю. Но, конечно, когда я параллельно играю свои матчи, то стараюсь не думать об этом, — сказала Вайшали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.