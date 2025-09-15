«Я измотан». Маттиас Блюбаум высказался о попадании на турнир претендентов

Немецкий гроссмейстер Маттиас Блюбаум высказался о своём выступлении на открытом турнире ФИДЕ «Большая швейцарка» – 2025, который прошёл в Самарканде (Узбекистан). Блюбаум занял второе место и отобрался на Турнир претендентов – 2026.

– Какие эмоции от попадания на турнир претендентов?

– Пока не знаю, так как нет гарантий, что я прошёл квалификацию (в момент интервью ещё шла игра Винсента Кеймера и Арджуна Эригайси, у которых оставались теоретические шансы на попадание в топ-2 «Большой швейцарки». — Прим. «Чемпионата»). Просто нужно подождать. Я буду рад, если попаду.

– Изучали ли перед игрой возможные расклады, чтобы попасть на турнир претендентов?

– Конечно. Я решил твёрдо стоять на своём, так как знал, что Алирезе нужно бороться за победу чёрными. У меня был такой план на матч. Игра немного вышла из-под контроля, но, к счастью, я смог отбиться.

– Какие эмоции вы испытываете сейчас?

– Я измотан, хотя доволен тем, как провёл турнир. Я пока всё ещё нервничаю, потому что партия Винсента пока идёт.

– Сейчас шахматисты становятся всё моложе. У нас есть талантливые подростки и даже дети. Как думаете, нынешнее поколение сильнее предыдущего?

– Я более или менее принадлежу к старшему поколению. Молодые ребята все очень боевые и просто очень сильные. К тому же вся информация о шахматах в наши дни настолько легкодоступна, что уже в юные годы шахматисты становятся более сильными и решительными, — сказал Блюбаум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.