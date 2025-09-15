Скидки
UCI осудил правительство Испании за поддержку протестов на «Вуэльте»

UCI осудил правительство Испании за поддержку протестов на «Вуэльте»
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал заявление, в котором осудил протестующих на этапах велогонки, а также выразил несогласие с правительством Испании, которое не пресекло митинги.

«Международный союз велосипедистов выражает полное несогласие и глубокую обеспокоенность событиями, которые омрачили проведение «Вуэльты Испании – 2025», особенно резкой остановкой, случившейся вчера во время заключительного этапа в Мадриде, что стало прямым следствием серии инцидентов, связанных с пропалестинскими протестами.

С момента того, как гонка коснулась испанской земли, «Вуэльта» почти ежедневно прерывалась действиями активистов: попытками вторгнуться на трассу заезда, поливаниями мочой, подверганием опасности гонщиков и причинением им физических повреждений – некоторые из них падали, получали травмы, им приходилось сходить с гонки.

Столкнувшись с этими инцидентами, организаторы гонки отреагировали быстро и спокойно, приняв экстренные меры для обеспечения непрерывности мероприятия. Они действовали с образцовым профессионализмом, уважая автономию и независимость спорта.

Неоднократные инциденты, затронувшие значительное количество этапов, представляют собой серьёзное нарушение Олимпийской хартии и основополагающих принципов спорта.

Мы также сожалеем о том, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали действия, которые могут помешать бесперебойному проведению спортивных соревнований, и в некоторых случаях выразили своё восхищение демонстрантами. Эта позиция противоречит олимпийским ценностям единства, взаимного уважения и мира. Она также ставит под сомнение способность Испании принимать крупные международные спортивные мероприятия, обеспечивать их проведение в безопасных условиях и в соответствии с принципами Олимпийской хартии.

UCI решительно осуждает эксплуатацию спорта в политических целях в целом, и особенно со стороны государства. Спорт должен оставаться автономным, чтобы выполнять свою роль инструмента мира. Неприемлемо и контрпродуктивно, чтобы наш вид спорта отклонялся от своей универсальной миссии. Более того, существуют специальные площадки, где страны могут обсуждать свои разногласия.

В преддверии нашего ежегодного Конгресса, который состоится на следующей неделе и в котором примут участие представители национальных федераций велоспорта Палестины, Израиля, России и Украины, мы подтверждаем наш неизменный призыв к диалогу и миру. Спорт должен объединять, а не разделять.

В заключение мы высоко оцениваем образцовую работу испанских правоохранительных органов на «Вуэльте», которые действовали профессионально в крайне напряжённых условиях.

Мы также благодарим организаторов «Вуэльты» за их самоотверженность и стойкость перед лицом беспрецедентной ситуации.

Мы поздравляем Йонаса Вингегора, победителя генеральной классификации «Вуэльты Испании» 2025 года. Несмотря на обстоятельства, он продемонстрировал исключительную силу и последовательность на протяжении всего мероприятия», – говорится в официальном заявлении союза.

Во время «Вуэльты Испании» неоднократно повторялись случаи, когда протестующие в поддержку Палестины выходили прямо на велотрассы, тем самым причиняя вред участникам заезда. В результате митингов некоторые этапы гонки были досрочно завершены, победителя на них выявить не удавалось.

