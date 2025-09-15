Скидки
Арман Дюплантис: знаете, после мирового рекорда трудно засыпается. Ночь будет долгой

Арман Дюплантис: знаете, после мирового рекорда трудно засыпается. Ночь будет долгой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис признался, что ему будет тяжело уснуть после установления нового мирового рекорда.

Дюплантис выиграл чемпионат мира – 2025 в Токио (Япония), преодолев планку на рекордной высоте – 6,30 м. 25-летний Арман в 14-й раз в карьере обновил мировой рекорд.

«Я до сих пор не вполне понимаю, что произошло. Сейчас просто хочу насладиться вечером. Знаете, после мирового рекорда трудно засыпается. Так что, наверное, ночь будет очень долгой. Постараюсь остаться в форме», — приводит слова Дюплантиса Aftonbladet.

Комментарии
