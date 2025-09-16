Скидки
Дюплантис: весь день чувствовал, что рекорд у меня в кармане. Не мог уехать с ЧМ без него

Дюплантис: весь день чувствовал, что рекорд у меня в кармане. Не мог уехать с ЧМ без него
Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис был уверен в том, что на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония) побьёт собственный мировой рекорд и одержит победу в соревнованиях. В Токио Дюплантис завоевал третье золото мирового первенства в карьере, преодолев планку в 6,30 м.

«Последние две недели я действительно наслаждался пребыванием в Токио. Чувствовал, что не могу уехать из Японии без мирового рекорда. Такова была моя установка. Сегодня я весь день чувствовал себя очень хорошо и знал, что рекорд у меня в кармане. Я рад, что всё получилось», — приводит слова Дюплантиса World Athletics.

Дюплантис — легенда. Выиграл чемпионат мира с космическим мировым рекордом
Дюплантис — легенда. Выиграл чемпионат мира с космическим мировым рекордом
