Олимпийская чемпионка Мельникова вернулась в Москву после победы в турнире в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прилетела в Москву из Парижа после турнира World Challenge Cup.

Напомним, в воскресенье, 14 сентября, Мельникова стала победительницей в упражнениях на бревне и выиграла серебро в вольных упражнениях на World Challenge Cup. Для россиянки это первый международный турнир с чемпионата мира 2021 года в японском Китакюсю, где она завоевала золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

Ангелине 25 лет, в начале марта 2025-го она получила разрешение на выступления на международной арене в нейтральном статусе.

