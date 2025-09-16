В Москве стартовали «Игры Дружбы ООН-80». Турнир приурочен к 80-летию основания Организации Объединённых Наций. Важная цель соревнований – развитие спортивной культуры и продвижение спорта как инструмента развития мира в соответствии с Международным годом мира и доверия 2025.

В Играх принимают участие 16 команд из 15 стран, в числе которых Афганистан, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Замбия, Италия, Лаос, Россия, Руанда, Сенегал, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцария, Эквадор, а также специальная команда ООН. В программу турнира вошли такие виды спорта, как мини-футбол, теннис и шахматы. Соревнования проходят по выходным дням и завершатся 12 октября.

«Главная цель «Игр Дружбы ООН-80» – объединение людей через спорт. Первый соревновательный день показал, что мы на верном пути. На площадке царила атмосфера взаимоуважения и доброго спортивного соперничества. Коллеги, которые раньше встречались в деловых костюмах, сегодня имеют возможность сразиться в удовольствие на спортивной площадке. Такая обстановка, естественно, располагает к неформальному общению и единению», – сказал генеральный директор АНО «Оргкомитет «Всемирные Игры Дружбы», президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин.

14 сентября состоялись матчи группового этапа по мини-футболу. Команда России провела три матча, в которых обыграла Германию и Таджикистан и потерпела поражение от Судана.

О запуске «Игр Дружбы ООН-80» было объявлено месяц назад, когда двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обозначил главную миссию проекта в присутствии ректора МГИМО Анатолия Торкунова и представителей посольств и дипмиссий стран-участниц. «Я практически с юных лет являюсь послом, вся моя спортивная карьера проходила в период холодной войны, когда дипломаты работали на своём, так скажем, фронте, а спортсмены делали то, что и должны делать — объединяться. Спорт — это главный инструмент, он проверенный, поэтому будем всё делать для того, чтобы поддерживать такие инициативы», — заявил Фетисов.