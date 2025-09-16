Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Мельникова заявила, что на неё не повлиял бойкот украинцев турнира в Париже

Гимнастка Мельникова заявила, что на неё не повлиял бойкот украинцев турнира в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова ответила, повлиял ли на неё бойкот украинских гимнасток соревнований World Challenge Cup в Париже (Франция), а также поделилась эмоциями от возвращения на международную арену.

«Это никак не повлияло — у меня в голове были свои задачи. Больше всего соскучилась именно по атмосфере международных соревнований, где можно конкурировать с сильнейшими гимнастками мира. Почувствовала себя снова 17–18-летней: было огромное вдохновение, ощущала себя потрясающе, несмотря на непростой формат турнира. Но при этом появилась лёгкость.

Я ни на что не рассчитывала. Моя задача была приехать и «прощупать» арену. И я очень рада, что смогла увезти из Парижа золотую медаль!», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Родионенко: Ангелина Мельникова точно будет бороться за медали на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android