Гимнастка Мельникова заявила, что на неё не повлиял бойкот украинцев турнира в Париже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова ответила, повлиял ли на неё бойкот украинских гимнасток соревнований World Challenge Cup в Париже (Франция), а также поделилась эмоциями от возвращения на международную арену.

«Это никак не повлияло — у меня в голове были свои задачи. Больше всего соскучилась именно по атмосфере международных соревнований, где можно конкурировать с сильнейшими гимнастками мира. Почувствовала себя снова 17–18-летней: было огромное вдохновение, ощущала себя потрясающе, несмотря на непростой формат турнира. Но при этом появилась лёгкость.

Я ни на что не рассчитывала. Моя задача была приехать и «прощупать» арену. И я очень рада, что смогла увезти из Парижа золотую медаль!», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости Спорт».