Усэйн Болт: когда поднимаюсь по лестнице, задыхаюсь

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике легендарный ямаец Усэйн Болт признался, что сейчас совсем не занимается бегом после того, как в 2024 году порвал ахиллово сухожилие.

«Нет, я в основном занимаюсь в зале. Я не фанат этого. Думаю, что теперь, когда я уже какое-то время не занимаюсь бегом, мне уже нужно снова начать. Потому что когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь. Думаю, когда я снова начну полноценно работать над собой, мне, вероятно, придётся пробежать несколько кругов только для того, чтобы восстановить дыхание», — приводит слова Болта The Guardian.

